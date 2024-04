Várias atrizes acusam o realizador francês Philippe Lioret ("Welcome - Bem-vindo", "Le Fils de Jean", "Eu Estou Bem, Não Se Preocupem", etc.) de comportamento "inadequado", chegando a "beijos forçados", durante os testes para os seus filmes, segundo uma investigação da Radio France publicada na terça-feira.

Os factos relatados no artigo remontam ao início da década de 2010, quando o cineasta, hoje com 68 anos, alcançou reconhecimento e prémios com “Welcome - Bem-vindo”, que coloca no centro da história um salva-vidas interpretado por Vincent Lindon que toma sob a sua proteção um jovem migrante curdo sem documentos.

Em 2010, Philippe Lioret teria tentado beijar a atriz Hélène Seuzaret, a quem deu um teste para o seu próximo filme "Toutes nos envies" (2011), segundo o artigo que não menciona a apresentação de uma queixa.

“É como um abuso de poder: ele permite-se, porque estou em busca deste papel, roubar um beijo meu”, disse a atriz à unidade de investigação da Radio France.

Outra atriz teria sido vítima de um beijo não consensual na mesma época após testes para este filme.

"Naquela altura, não disse a mim mesma que se tratava de uma agressão sexual. Mas hoje, olhando para trás, penso que foi", confidencia, sob pseudónimo.

No artigo, dez atrizes também relatam comportamentos “inadequados”, principalmente durante 'castings' em que o realizador optou por ser o parceiro de cena numa cena de beijo.

"Era cada vez mais desagradável. Ele queria tocar-me mais para que fosse mais real", disse Elodie Frenck à Radio France, que colocou fim ao teste e não conseguiu o papel.

Num texto publicado 'online' pela Radio France, Marie Gillain, que conseguiu o papel feminino principal de “Toutes nos envies”, evoca “um sentimento de desconforto” durante os testes devido à “atitude carnal” do cineasta.

"Não lhe disse. Provavelmente porque ele tinha todos os poderes naquela época", escreve, especificando que não passou por uma "situação problemática" durante as filmagens ou promoção do filme.

Contactado pela France-Presse, a advogada de Philippe Lioret garante que este está “de rastos”.

“Se a sua maneira de se comportar pode ter magoado algumas mulheres, ele lamenta bastante”, diz Solange Doumic.