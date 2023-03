Em comunicado, o Ministério da Cultura esclarece que a deslocação à região autónoma decorre no âmbito do programa “Cultura que somos”, sendo que Pedro Adão e Silva vai visitar vários projetos culturais e artísticos, para além de inaugurar, na sexta-feira às 17h30, a Feira do Livro do Funchal, que decorre até 2 de abril, no centro da capital madeirense.

“Este percurso incide sobre projetos apoiados pelo Ministério da Cultura que, num contexto de insularidade, contribuem para a dinamização do tecido cultural e artístico, projetando artistas e afirmando a identidade de um território em diversos palcos”, refere a nota.

Durante dois dias (sexta-feira e sábado), o ministro irá ao encontro de várias entidades integradas na Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC), a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses (RTCP) ou que são apoiadas no âmbito do Programa de Apoios Sustentados da Direção-Geral das Artes (DGArtes), entre elas a Associação de Bandolins da Madeira, galeria Porta 33, Agência de Promoção da Cultura Atlântica, MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, Museu Henrique e Francisco Franco e o projeto de inclusão “Dançando com a Diferença”.

“Democratizar o acesso à cultura significa levar a cultura a todos os portugueses, em todo o território, em qualquer geografia, pelo que é fundamental apoiar nas mesmas condições do continente as estruturas das regiões autónomas da Madeira e dos Açores”, refere Pedro Adão e Silva, citado no comunicado.

O governante acrescenta que “a obrigação do ministro da Cultura é contactar e conhecer a produção artística e cultural que se faz no conjunto do país, em toda a sua diversidade”.

A iniciativa “Cultura que somos” começou a 20 de setembro do ano passado no distrito de Lisboa, dedicada à Cultura Urbana.

Em outubro, o mesmo tema levou Adão e Silva a quatro concelhos do norte do país: Famalicão, Braga, Barcelos e Guimarães.

A Inclusão, segundo tema em foco nestes percursos, teve uma primeira edição a 22 de novembro, em Lisboa, Leiria e Coimbra, e no nos concelhos do Porto e Esposende, nos dias 17 e 18 de janeiro.

Pensados numa lógica de cobertura territorial, os Percursos do Ministério da Cultura organizam-se com base temática, abarcando ainda temas como desenvolvimento local, comunicação social regional e local, arte contemporânea em rede, indústrias criativas e cineclubes.