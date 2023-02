Depois de Lisa Marie e Helena Bonham Carter, será Monica Bellucci a nova musa na vida pessoal e no cinema de Tim Burton?

Na edição colocada nas bandas esta quinta-feira, a Paris Match revela que nasceu há quatro meses uma "nova história de amor e cinema na maior discrição" entre o realizador norte-americano Tim Burton, de 64 anos, e a atriz italiana Monica Bellucci, com menos seis.

A revista recorda que a dupla foi vista por instantes na escadaria do "Palais des Festivals" em Cannes em 2006, quando Burton mantinha uma relação com Helena Bonham Carter e Bellucci era casada com o ator francês Vincent Cassel, mas "foi apenas 16 anos mais tarde, nos bastidores de outro festival, que ficaram mais próximos".

Terá sido no fim de semana de 21 a 23 de outubro do ano passado que surgiu um "amor à primeira vista" quando se encontraram no Festival Lumière, em Lyon, onde o realizador recebeu um prémio pela carreira das mãos da atriz, que estava na cidade para acompanhar a exibição de "The Girl in the Fountain", sobre Anita Ekberg, a estrela de "La Dolce Vita".

Ele sem qualquer relação conhecida desde a separação de Bonham Carter no final de 2014 e ela desde que se separou do artista Nicolas Lefebvre em 2019, já depois do fim do casamento de 16 anos com Cassel em 2013, as imagens mostram os dois na entrega do prémio e sentados lado a lado durante a cerimónia, mas também foram vistos numa sessão de cinema dedicada aos filmes mudos restaurados de 1895 feitos por Louis Lumière.

Até serem "apanhados" por um paparazzo de braço dado, o exclusivo acrescenta que "foi na maior discrição que Tim Burton e Monica Bellucci se descobriram, para nunca mais se separarem" ao longo destes quatro meses, encontrando-se sempre longe de olhares indiscretos.