Tim Burton confessou que estava "um pouco desiludido " com o cinema nos últimos anos antes de decidir fazer a sequela do seu grande sucesso de 1988, "Beetlejuice" ("Os Fantasmas Divertem-se" em Portugal), apresentado esta quarta-feira em antestreia mundial no 81.º Festival de Cinema de Veneza.

Exibido fora de competição, "Beetlejuice Beetlejuice" mostra o reaparecimento do fantasma excêntrico (Michael Keaton) na mesma casa onde gosta de aterrorizar, com toques de humor corrosivo, uma família disfuncional (Winona Rider e Catherine O’Hara, do primeiro filme).

Também aparecem Monica Bellucci, a atual companheira de Tim Burton, e a jovem Jenna Ortega (21 anos), a nova vítima do fantasma de aparência pegajosa.

"Nos últimos anos, fiquei um pouco desiludido com a indústria cinematográfica", disse o realizador norte-americano na conferência de imprensa antes da estreia, além de Willem Dafoe e Justin Theroux.

A equipa: Willem Dafoe, Monica Bellucci, Justin Theroux, Catherine O’Hara, Winona Ryder, Tim Burton, Michael Keaton e Jenna Ortega

Burton garantiu que o sucesso em 2022 da sua série televisiva gótica e humorística para a Netflix "Wednesday", protagonizada por Ortega, lhe deu novamente coragem.

"Disse a mim mesmo: 'Se tiver que fazer algo de novo, tem que vir do coração'", contou.

"De certa forma, senti como se me tivesse perdido. Portanto, fazer este filme deu-me novamente energia, foi um regresso às coisas que gosto de fazer, da forma que gosto de fazer, com as pessoas que adoro", destacou.

"O engraçado deste filme é que nunca percebi as razões do seu sucesso", confidenciou o cineasta de títulos como "Batman", "Eduardo Mãos de Tesoura" e "Marte Ataca!".

"Levei 35 anos para filmar" a sequela, explicou. "Matematicamente, isso significa que deveria ter mais de 100 anos" para outra, acrescentou em tom jocoso quando lhe perguntaram sobre essa possibilidade.

"Com os avanços da medicina é possível, mas acho que não!", brincou.

Michael Keaton, de 72 anos, voltou a protagonizar com prazer as travessuras humorísticas do irreprimível "Beetlejuice", garantiu aos jornalistas.

Como a personagem já está morta, "ele não envelheceu, só tem um pouco mais de mofo", afirmou.

"Beetlejuice Beetlejuice" estreia nos cinemas portugueses a 5 de setembro.

