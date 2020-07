A obra, que ilustra "a metamorfose do Homem Bicho e os dramas que têm confrontado a Humanidade ao longo dos anos", é apresentada no dia 22, às 18h00 no jardim da Casa do Vinho Verde, no Porto, pelo escritor e artista plástico Agostinho dos Santos, e pelos outros dois autores, o escritor Valter Hugo Mãe e o investigador Álvaro Domingues.

"Monstro", o livro, surge como diário de viagem do autor", lê-se na apresentação. "Do Vietname ao Nepal, passando pelo México, França, Itália, Espanha e Portugal de norte a sul, entre outros destinos, o livro assume-se como um registo de preocupações e de inquietações de Agostinho Santos perante o Mundo, absorvida e registada em forma de desenho e pintura ao longo dos últimos três anos e meio".

A última série de desenhos, concebida durante o estado de emergência em Portugal, trata especificamente a COVID-19, "numa procura constante de um rosto para atribuir ao inimigo invisível", conclui a apresentação.