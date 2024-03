Organizado pelo município, o Húmus 2024 terá uma programação com mesas de debate, apresentações de livros, atividades para o público infantil, visitas a escolas e um espetáculo da autoria do escritor Afonso Cruz.

Pelas 21h00 de terça-feira está marcada uma conversa com Maria do Rosário Pedreira e com Rita Redshoes sobre o marco histórico “50 anos após o 25 de Abril”.

“Entrevistadas por uma aluna vimaranense, a escritora e a cantautora partilham os seus ideais e experiências sobre literatura, liberdade e cidadania, numa sociedade onde a juventude é o catalisador da mudança”, sublinha a autarquia, em comunicado.

As comemorações de “meio século de um Portugal livre” continuam no dia seguinte, 13 de março, pelas 21h00, com Sílvia Lemos, Filipe Caldas, Francisco Brito, Rui Porfírio e Júlio Castro a protagonizar uma mesa de debate com o mote “50 anos, 50 livros”.

Na quinta-feira, às 18h00, “as honras vão para um episódio especial do programa ‘Ensaio Geral’ da Rádio Renascença, que vem a Guimarães assinalar os seus 15 anos com uma gravação ao vivo da conversa entre a jornalista Maria João Costa e o prestigiado autor Valter Hugo Mãe”.

Mais tarde, pelas 21h00, sobem ao palco os autores César Machado, Hugo Gonçalves e Henrique Barreto Nunes, “numa conversa memorável de homenagem ao ‘Livro, liberdade livre’”.

A Câmara de Guimarães, no distrito de Braga, sublinha que, “além do tema que inspira a programação dedicada à liberdade, a grande novidade desta edição é a realização do espetáculo ‘O que a chama iluminou’”, de Afonso Cruz, na noite de sexta-feira, na Igreja da Misericórdia.

O espetáculo combina música, imagem, texto e performance.

“Esta criação original para o festival Utopia tem em Guimarães a sua primeira itinerância, e é baseada na experiência do autor no Chile, durante os protestos de 2019, refletindo sobre o conceito do fim, no seu sentido mais amplo: o fim da geografia (Patagónia) sob o ângulo europeu, o extermínio de povos indígenas e de culturas, a morte de um ponto de vista pessoal e coletivo, a violência da ditadura”, explica a organização.

A apresentação da obra “Homens Livro” marca o fim da programação da edição do Húmus 2024, na presença dos autores Rui Guedes, Bento Ramires e Carlos Marta, sobre a memória individual e coletiva das Bibliotecas Itinerantes Gulbenkian.

Para os mais novos, acrescenta o município, há um conjunto de iniciativas, que começa na terça-feira, às 10:30, na Biblioteca Municipal Raúl Brandão, pela voz do contador de histórias Rui Ramos, que irá animar o conto infantil “Os Barrigas e os Magriços”, de Álvaro Cunhal.

A programação infantil continua com as sessões escolares com Maria do Rosário Pedreira e Rita Redshoes, e, na quinta-feira, na biblioteca municipal, com o ateliê de artes plásticas sobre “O símbolo de Abril pelas mãos dos mais novos”.

Para encerrar a programação infantil, o contador de histórias Rui Ramos regressa pelas 10h30 de sábado à biblioteca municipal “para proporcionar mais uma divertida manhã aos mais pequenos, desta vez com as peripécias dos ‘Contos à Volta do Mundo’”.