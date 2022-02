Diogo Piçarra subiu este domingo, dia 13 de fevereiro, pela primeira vez, ao palco do auditório da Altice Fórum Braga. O concerto inserido no festival Montepio às Vezes o Amor contou com casa cheia - e não foram apenas os casais que se juntaram ao final da tarde para cantar com o músico.

Sozinho em palco, Diogo Piçarra ofereceu aos fãs uma viagem por alguns dos maiores sucessos da sua carreira. Em véspera do Dia dos Namorados, o cantor arrancou o concerto com o tema "Coração", de 2019, e, de imediato, o público juntou-se para cantar verso a verso e a uma só voz.

Rodeado de instrumentos e efeitos de luz, o músico seguiu com "Já Não Falamos" e "Dialeto". Pelo meio, conversou com os espectadores para tentar descobrir de onde vinham - os fãs de Braga, Famalicão, Guimarães ou Amares foram os que mais se fizeram ouvir, mas a grande protagonista foi "a senhora de Olhão". "Vai ter uma viagem de seis horas e tal pela frente", brincou o artista.

"É uma matiné, já não estou habituado", gracejou. O concerto em Braga arrancou às 18h00 e esta segunda-feira, dia 14, o cantor atua no Casino da Póvoa do Varzim (esgotado).

Sempre acompanhado pelas vozes do público, Diogo Piçarra continuou a aquecer corações com "Até ao Fim", single lançado em 2018 em parceria com Agir, "Escuro" e "Anjos". Em todas as canções, além de cantarem em uníssono, com os seus os smartphones, os fãs iam criando um manto de luz na Altice Fórum Braga.

Tal como tem acontecido em toda a digressão, o cantor convidou um amigo para o concerto. Em Braga, Luís Marvão (MTV Portugal) juntou-se a Diogo Piçarra nos temas "Verdadeiro" e "Vem Dançar Comigo".

Entre as canções, o artista explicou que o single "Vem Dançar Comigo" foi criado para um anúncio publicitário que nunca chegou a avançar. "Espero que seja culpa da pandemia (...) Mas esta canção nasceu depois de ir cantar para um casal de 70 e tal anos e que se tinha voltado a apaixonar", revelou.

"Trevo", "Só Existo Contigo" e "História" fecharam o concerto. Mas, como já é tradição, o público pediu "só mais uma" e Diogo Piçarra voltou a palco para se despedir com "Monarquia", canção gravada com Bispo, e "Tu e Eu".

O adeus final foi ao som de "Paraíso" e, nos últimos versos da canção, além das lanternas dos telemóveis, o público levantou cartazes com o slogan "A Cultura É Segura". O músico agradeceu o apoio ao sector que tem sido afetado pela pandemia da COVID-19.

Durante aproximadamente uma hora e meia, Diogo Piçarra ofereceu aos fãs uma viagem pelos seus principais temas, arrancou sorrisos e algumas lágrimas. E, mais uma vez, o músico provou porque é que é um dos mais populares artistas da atualidade - sozinho ou acompanhado, o palco é a 'casa' do cantor que diariamente é banda sonora de muitas histórias.