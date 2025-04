Depois de deixar as redes sociais a cantar "Amor de Ganga", "Bomba Relógio" ou "Pessoas Normais", singles que se tornaram virais no TikTok, Miguel Luz saltou para os palcos. Este sábado, dia 5 de abril, o artista subiu ao palco do Hard Club, no Porto, e foi recebido com 'casa cheia' e euforia.

Tal como em Lisboa - o cantor esgotou duas datas no Capitólio -, no palco da sala de espetáculos da cidade Invicta, Miguel Luz apresentou o álbum "Ganga com Ganga", editado em março. Na plateia, o público vestiu-se com indumentária a rigor, em pandã perfeito com o artista - e os espectadores não fizeram apenas match no outfit, mas também na energia.

Pela primeira vez de guitarra ao peito, o anfitrião arrancou a noite no Porto ao som de "Rendez-vous", tema que abre o disco e que serviu de aquecimento para toda a atuação - a partir daí, todos os versos foram cantados a uma só voz pelo público e com considerável eco.

O alinhamento contou com as canções de "Ganga com Ganga", como "Queres Ir Dar Uma Volta Ao Bilhar Grande", "Beco Sem Saída", "2000", "O Factor Novidade" ou "A Minha Miúda", todas celebradas com euforia. Mas "Bomba Relógio", "Pessoas Normais" e, claro, no final, "Amor de Ganga" fizeram aumentar os decibéis.

Veja as fotos do concerto:

A noite também contou com viagens ao passado e ao disco "CROCODILDO", o primeiro longa-duração de estúdio de Miguel Luz, editado em 2017. Temas como "Alguém", "Milf" ou "Pastel de Nata" - com 'chuva' de pastéis de nata incluída - foram celebrados com especial euforia, embrulhada em nostalgia.

No palco do Hard Club, o músico apresentou ainda uma nova canção. De guitarra ao peito, cantou "Ela é do Norte", tema dedicado à sua namorada: "Fora de questão Nova Iorque ou Paris/ Não quero viver de férias, quero morar no país/ Pode ter croissant, pode ter fast food/ Mas diz-me onde é que há francesinhas noutro sítio do mundo/ Ela é do Norte".

Foi um caos bonito em palco - houve stage dive, murros e pontapés no ar em movimentos de dança desinibida - e o público respondeu à altura: um coro barulhento e afinado, a cantar cada verso, e sem medo de sentir tudo.

No Porto, o sucesso online ganhou ainda mais força ao vivo — o carisma está lá, a entrega também — e a ligação com quem ouve é real. Nem todos os artistas o conseguem, mas Miguel Luz provou-o. E provou ainda que o rock está sempre na moda, agora com novos tons de ganga. E é só o início.