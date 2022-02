O Festival Montepio às Vezes o Amor estreia-se em Lagos com um concerto de Mafalda Veiga já no próximo dia 14 de Fevereiro, às 21h30, no Centro Cultural.

Antes do concerto, o SAPO Mag desafiou a artista a escolher canções para celebrar a data.

Leia o texto de apresentação da playlist de Mafalda Veiga:

Fazer uma playlist de canções de amor não é nada fácil porque são centenas as canções que poderia ter incluído. O poeta Daniel Maia-Pinto Rodrigues escreveu um verso que adoro: “amo sobretudo às vezes”. Estas são as canções de amor que oiço, sobretudo às vezes.

Incluí algumas canções que já toquei ao vivo, como é o caso de “Because the Night” da Patti Smith ou de “Your Song” do Elton John que preparei como surpresa na última edição do Festival Às vezes o Amor em que participei. Não resisti a incluir também a última canção de amor que escrevi e compus, cantada maravilhosamente pela Ana Bacalhau no seu último disco.

PLAYLIST DE MAFALDA VEIGA:

Paulo Gonzo - Coisas Soltas... (These Folish Things) (feat. Rui Reininho & Bernardo Sassetti)

Wilco - You and I

GNR - Asas

The Beach Boys - God Only Knows - Mono / 1997 Remastered

Miguel Araújo - Balada astral (Com Inês Viterbo)

Elton John - Your Song

Carolina Deslandes - A Vida Toda

Eric Clapton - Wonderful Tonight

Jorge Palma - Encosta-te a mim

Elvis Presley - Always on My Mind - Remastered

Pedro Abrunhosa - Eu Não Sei Quem Te Perdeu

Nick Cave & The Bad Seeds - Into My Arms - 2011 Remastered Version

Ana Bacalhau - Tudo O Que For Meu

Ed Sheeran - Perfect

Luisa Sobral - Só Um Beijo

Sufjan Stevens - Mystery of Love

Sergio Godinho - A noite passada - Live

The Dining Rooms - You

Márcia - A Pele Que Há Em Mim [Quando o dia Entardeceu] (feat. JP Simões)

Patti Smith - Because the Night

Resistencia - A noite

Marvin Gaye - Sunny

César Mourão - Será Amor (Banda Sonora do Filme "A Canção de Lisboa")

Mónica Giraldo - Te Digo por Eso

Agir - Mesa Para Dois

Fiona Apple - Criminal

St. Vincent - New York

João Pedro Pais - Ninguém é de ninguém

Nina Simone - My Baby Just Cares For Me

António Zambujo - Lambreta

Elton John - Goodbye Yellow Brick Road - Remastered 2014

Joana Espadinha - Ninguém Nos Vai Tirar o Sol

Feist - Secret Heart

Tozé Brito (de) novo - Olá, Então Como Vais?

Peggy Lee - Fever

José Cid - 20 Anos

The National - I Need My Girl

Sufjan Stevens - Visions of Gideon