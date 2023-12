O programa de janeiro abre no dia 5, pelas 21h30, com um concerto da intérprete e compositora Mimicat, vencedora do Festival da Canção de 2023 e representante portuguesa no festival da Eurovisão. No dia seguinte, o grande auditório do CSF recebe o Concerto de Ano Novo e Reis, pela Orquestra Clássica do Centro, dirigida pelo maestro Sérgio Alapont e com a participação especial da soprano italiana Lavinia Bini.

A 13 de janeiro é apresentado o musical "Anastasia", estreado em 2017 na Broadway, em Nova Iorque, que conta a história da lenda criada em torno da filha mais nova do último czar da Rússia, Nicolau II.

Uma semana mais tarde, no dia 20, o equipamento cultural do município de Coimbra, que está integrado na Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, recebe o artista brasileiro Tim Bernardes, cujo segundo álbum a solo, "Mil Coisas Invisíveis”, foi nomeado para o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

A programação de janeiro inclui ainda, no dia 25, um monólogo de entretenimento protagonizado por Leandro Karnal, intitulado “Prazer, Karnal – Filosofia, História e Humor”.

No espetáculo a solo, mistura de aula, palestra e humor, agendado para as 20h30 no grande auditório, o artista brasileiro partilha com o público a sua história pessoal, inspirada em pensadores como Aristóteles, Santo Agostinho, Albert Camus, Schopenhauer, Nietzsche ou Kant, entre outros.

Já no dia 27, a sala D. Afonso Henriques recebe André Henriques, vocalista dos Linda Martini, que apresentará o seu segundo álbum a solo, intitulado “Leveza”.

Os dias 1 e 2 de fevereiro marcam o regresso de Pedro Abrunhosa ao palco principal do Convento de São Francisco e, no dia 10, a sala D. Afonso Henriques recebe o concerto de música clássica “Requiem de Mozart”, pelo coletivo Avres Sevra.

A peça de teatro “A Ratoeira”, definida como uma “história cheia de mistério” - um texto original de Agatha Christie, com encenação de Paulo Sousa Costa e Ruy de Carvalho num dos principais papéis – está agendada para 16 de fevereiro, de acordo com informação disponibilizada na agenda online do CSF.

Dia 23 é a vez de os Moonspell apresentarem “Soombra”, um concerto acústico “num jogo poético, entre luz e escuridão”, definido pelos promotores como uma atuação que transforma os maiores hinos da banda de metal gótico “em peças semi-clássicas, sem esquecer a sua vocação em surpreender”.

Em março, uma das propostas do Convento de São Francisco é a homenagem a Octávio Sérgio (dia 3, no grande auditório), músico considerado pelo município como “um dos mais virtuosos e discretos guitarristas de Coimbra”. O espetáculo conta com a participação do próprio Octávio Sérgio, acompanhado à guitarra de Coimbra por Paulo Soares e por Rui Namora, na viola de sete cordas.

Ainda em março, outro dos destaques reside no espetáculo previsto para dia 17, intitulado “Canções de Roda, Lendas e outras que tais”, com Sérgio Godinho, Vitorino, Jorge BenVinda e Ana Bacalhau e a participação especial dos coros infantis Cantat e do Conservatório de Música de Coimbra.