A cantora norte-americana Betty Wright, considerada um dos grandes ícones da soul, morreu aos 66 anos. A notícia foi confirmada pela sua sobrinha, Niema Bella, no Twitter.

"Descansa em paz, tiazinha. Voa alto, meu anjo", escreveu nas redes sociais. A causa da morte da artista ainda não foi revelada.

Betty Wright ficou conhecida especialmente com temas como "Clean Up Woman" ou "No Pain No Gain", de onde saiu a popular expressão.

Em 1995, a artista norte-americana foi galardoada com o Grammy de Melhor Canção R&B com "Where Is The Love".

Betty Wright editou o seu último álbum ("Living...Love...Lies") em 2014.