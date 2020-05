“Obrigado Astrid Kirchherr, amiga inteligente, inspiradora, inovadora, desafiadora, artística, desperta, consciente, bela, inteligente e amável para muitas pessoas. O presente que ela deu aos Beatles foi imensurável. Morreu em Hamburgo [Alemanha], na quarta-feira, poucos dias antes de fazer 82”, escreveu na rede social Twitter o historiador britânico Mark Lewisohn, autor de "The Complete Beatles Recording Sessions" e "The Beatles: All These Years".

Kirchherr encontrou pela primeira vez o grupo de músicos de Liverpool no início da década de 1960, no clube Kaiserkeller, em Hamburgo.

“A minha vida inteira mudou em poucos minutos. Tudo o que queria era estar com eles e conhecê-los”, disse Kirchherr, uns anos mais tarde, ao biógrafo dos Beatles Bob Spitz.