Jerry Stiller, ator e comediante, morreu aos 92 anos de causas naturais. A notícia foi confirmada pelo seu filho, o ator Ben Stiller, nas redes sociais.

No pequeno texto publicado no Twitter, o ator recorda que Jerry Stiller foi um "ótimo pai e avô e o marido mais dedicado" - o ator e comediante esteve casado 62 anos com Anne Meara, que faleceu em maio de 2015.

Com uma vasta carreira na televisão e no grande ecrã, Jerry Stiller ficou especialmente conhecido ao entrar em produções como "Seinfeld", onde interpretou o papel de Frank Costanza, ou "Eu, Ela e o Pai" ("The King of Queens", no título original). O ator fez também parte do elenco de "Zoolander", filme realizado e protagonizado pelo seu filho.

Paralelamente à carreira de comediante, Jerry Stiller protagonizou várias peças dramáticas na Broadway, lembra a revista Variety.