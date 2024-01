O ator David Soul, conhecido especialmente pelo seu papel na série de televisão "Starsky & Hutch", morreu esta quinta-feira, dia 4 de janeiro, aos 80 anos.

Segundo a BBC, a notícia foi confirmada pela esposa, Helen Snell, que adiantou que o ator "morreu depois de uma grande batalha pela vida".

Nascido nos Estados Unidos, David Soul ficou conhecido ao vestir a pele do detective Kenneth “Hutch” Hutchinson na série " Starsky & Hutch". Em 2009, o ator fez parte do elenco do filme "O Caso Farewell", de Christian Carion.

Além da carreira como ator, o norte-americano dedicou-se à música, tendo lançado temas como "Don't Give Up on Us" e "Silver Lady", que conquistaram os tops no Reino Unido.