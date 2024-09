John Cassaday morreu aos 52 anos a 9 de setembro, anunciou nas redes sociais a irmã do desenhador que também foi argumentista e realizador de televisão. As causas da morte não foram reveladas, mas o artista encontrava-se hospitalizado em Nova Iorque desde a semana passada.

O norte-americano destacou-se na BD "Planetary", que criou com o argumentista Warren Ellis em finais dos anos 1990. Editada pela Wildstorm, a popular e elogiada saga contou com 27 números centrados numa equipa de super-heróis que investigava a história secreta do século XX.

Ao longo de uma carreira versátil, o autor texano também trabalhou para as gigantes Marvel e DC. "Astonishing X-Men", com Joss Whedon, e "Captain America", ao lado de John Ney Rieber, foram das colaborações mais marcantes de um percurso que também se cruzou com personagens como o Incrível Hulk, Super-Homem, Batman, Flash ou Hellboy, entre muitas outras.

"Star Wars", na qual trabalhou com o argumentista Jason Aaron, a partir de 2015, foi outra parceria emblemática, sucesso de crítica e de vendas.

Vencedor de três Eisner Awards, os prémios mais reputados da BD norte-americana, Cassaday dirigiu também um episódio da série "Dollhouse".