António Cordeiro morreu este sábado, dia 30 de janeiro, aos 61 anos. O ator sofria de paralisia supranuclear progressiva, uma doença rara e degenerativa, desde 2017. A notícia foi confirmada pela Academia Portuguesa de Cinema nas redes sociais.

"É com tristeza que informamos que nos deixou hoje o Actor António Cordeiro. Com um longo percurso em televisão iniciado com 'Duarte & Companhia' (1987), em séries, mini séries e telefilmes, mas também em curtas e longas metragens como nos filmes de João Mário Grilo, 'O Processo do Rei' (1990), 'Os Olhos da Ásia' (1996) e 'Duas Mulheres' (2009), 'Milagre de Lourdes' (2011) de Jean Sagols, 'Índice Médio de Felicidade'(2017) de Joaquim Leitão e 'Um Gato, Um Chinês e o Meu Pai' (2019) de Paco R. Baños. Para a sua família o nosso comovido abraço e sentidas condolências", escreveu a Academia Portuguesa de Cinema em comunicado publicado no Facebook.

Segundo a TV 7 Dias, o ator estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa deste esta sexta-feira, dia 29 de janeiro. “Ele estava muito fraquinho”, contou fonte próxima da família à publicação.

No ano passado, no início da pandemia, António Cordeiro esteve internado durante 14 dias com uma pneumonia bacteriana. "Disseram-me várias vezes que o António não ia sobreviver. Inclusive, disseram-me que, se houvesse uma paragem cardiorrespiratória, não o reanimariam devido à doença dele”, revelou a sua mulher em entrevista à TV 7 Dias.

De "Duarte e Companhia" a "Espelho d'Água"

António Cordeiro estreou-se na televisão portuguesa em 1987, ao encarnar um psiquiatra na série “Duarte e Companhia”. Em 1991, foi protagonista de outra produção da RTP1, o policial "Claxon". A personagem, um detetive, foi uma das mais marcantes da sua carreira.

O ator fez também parte de projetos como "Major Alvega" (RTP, 1998/1999), "A Minha Sogra é uma Bruxa" (RTP, 2002/2003), "Segredo" (RTP, 2004/2005), "Inspector Max" (TVI, 2005), "Morangos com Açúcar" (2006), "Ilha dos Amores" (TVI, 2007), "Ainda Bem que Apareceste" (RTP, 2008) ou "Liberdade 21" (RTP, 2008/2009).

"Feitios", "Espelho d'Água", "Coração d'Ouro", "Bem-Vindos a Beirais", "Mar Salgado", "Depois do Adeus" e "Dancin' Days" foram alguns dos seus trabalhos na última década.

António Cordeiro trabalhou também no teatro e no cinema, nomeadamente nos filmes de João Mário Grilo "O Processo do Rei" (1990) e "Os Olhos da Ásia" (1996). Mais recentemente fez "Índice Médio de Felicidade"(2017), de Joaquim Leitão, e "Um Gato, Um Chinês e o Meu Pai" (2019), de Paco R. Baños.

A telenovela "Espelho d'Água" (2017/2018), da SIC, está entre os seus últimos trabalhos.

"Um ator talentoso e, dizem os seus amigos, um ser humano adorável"

Nas redes sociais, vários colegas e amigos prestaram homenagens e recordaram o ator.

"A morte do António Cordeiro não nos apanhou de surpresa, mas não deixa de ser um choque. O António era um ator talentoso e, dizem os seus amigos, um ser humano adorável. Foi apanhado por uma doença terrível que o deixou longe de nós ao longo dos últimos anos. Curvo-me perante a sua memória. E perante o seu talento", escreveu Nuno Santos, diretor de programas da TVI, as redes sociais.

"Querido António Cordeiro. Descansa na Luz e em Paz. Obrigada por teres cruzado o meu caminho e até sempre. Querida, maravilhosa Lena, abençoada sejas, pelo teu amor e dedicação, sempre de sorriso pronto. O António teve uma grande companheira", escreveu Isabel Medina nas redes sociais.

O ator Luís Aleluia também recordou o colega de profissão. “O melhor da Vida são as lembranças que fica e são como velas que alumiam o escuro da ausência. Descansa em Paz”, escreveu nas redes sociais.

"Querido, António... Até já", escreveu Maria João Luis nas redes sociais.

O músico Rogério Charraz também recordou o ator. "Creio que é daquelas perdas que toca a todos os portugueses, pelo seu percurso marcante na TV e pela simpatia e simplicidade que transpareciam da sua forma de estar. Mas quem, como eu, teve a oportunidade de o conhecer fora do grande ecrã, sabe que se perdeu um belo ser humano, um homem bom que gostava de gostar dos outros", escreveu no seu perfil no Facebook.

