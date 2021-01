De acordo com o diretor do Cendrev, o também ator e encenador José Mascarenhas, de 65 anos, faleceu no sábado de manhã, na aldeia de Casa Branca, no concelho de Sousel, no distrito de Portalegre.

Natural de Elvas, José Mascarenhas viveu durante vários anos Portalegre, onde lecionou a disciplina de Teatro na Escola Secundária Mouzinho da Silveira.