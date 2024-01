Na leitura da sentença, a juíza considerou que Paulo Neves, Ivo Lucas (ambos acusados de homicídio por negligência grosseira) e Cristina Branco (acusada de homicídio por negligência) “contribuíram para o resultado” do acidente por terem assumido condutas como a omissão do dever de prestar cuidados, além de “condução desatenta”, “distração” e até “desleixo”, incumprindo com as regras de circulação rodoviária.

"Ao longo deste processo, remeti-me ao silêncio para não alimentar especulações e para não legitimar as recorrentes fugas ao segredo de justiça a que fui assistindo ao longo deste tempo. Ainda hoje, a informação que está a circular é imprecisa e pode induzir em erro quem a ela aceda. Acima de tudo, tentei sempre proteger a minha família, não a expondo a todo este mediatismo.

Considero ser este o momento em que posso e devo manifestar-me, o que escolho fazer por aqui", começou por escrever a fadista na sua página no Instagram.

"Lamento profundamente a vida que se perdeu e o sofrimento que essa morte causou. Lamento também ter estado envolvida naquele acidente, e por conseguinte neste processo, desde o dia 5 de dezembro de 2020 até à data de hoje. Esse facto causou-me sofrimento e perturbação como nunca tinha sentido. Sabemos que a vida nos traz momentos de infortúnio, seja num acidente ou noutro tipo de situações fora do nosso controlo e que é suposto estarmos à altura desses momentos. Foi isso que tentei e continuarei a tentar", acrescentou.

No texto, a artista lembra que, "aquele princípio da noite de 5 de dezembro de 2020, circulava respeitando os limites de velocidade e na faixa mais à direita possível". "Conduzia no rigoroso cumprimento do que me era exigível. Respeito a decisão judicial hoje proferida mas, apesar da sensibilidade e justeza demonstrada pelo Tribunal, ao distinguir o meu caso dos restantes arguidos, na medida da pena e nas considerações tecidas, não posso concordar com a condenação e pondero interpor recurso da mesma", adianta Cristina Branco.

"Sempre separei a minha vida pessoal da profissional e continuarei a fazer assim no futuro. Mas é certo que foi no processo artístico e na música que encontrei alento neste período. Será assim que, agora, vou continuar", rematou.

Leia o comunicado:

O acidente que vitimou Sara Carreira ocorreu em 05 de dezembro na Autoestrada 1 (A1), onde Paulo Neves conduzia alcoolizado e abaixo do limite de velocidade, tendo a fadista Cristina Branco embatido na sua viatura.

O cantor Ivo Lucas, que viajava com Sara Carreira, chocou com o carro de Cristina Branco e, por último, Tiago Pacheco embateu no carro de Ivo Lucas.

O julgamento dos quatro arguidos decorreu no Tribunal de Santarém desde o dia 24 de outubro de 2023.