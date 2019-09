Devido às previsões atmosféricas adversas para este sábado, dia 21 de setembro, a MTV decidiu adiar a segunda edição da MTV Sunset Party Seixal para o dia 12 de outubro, no Seixal .

"As previsões são de chuva, mas isso não é o suficiente para demover a MTV e todos aqueles que querem uma última oportunidade para se despedirem do verão. Portanto, a MTV marcou nova data para a grande festa, que promete ser a ocasião perfeita para celebrar as últimas noites quentes do ano, ao som da melhor música", frisa o canal em comunicado.

Kura, Kevu, Nokin e Fifty vão animar a festa da MTV em outubro. "Um lineup que vai, certamente, fazer aumentar o ritmo e a temperatura desse final de sábado, 12 de outubro, com as melhores batidas do momento", sublinha a MTV.