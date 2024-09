Das 12h00 às 19h00 o evento é gratuito. Nos dias 4 e 5, a organização apresenta, a partir das 20h00, duas festas com um line-up de artistas de house, passando pelo afro house e eletrónica. Os bilhetes já se encontram à venda.

"Após Londres, Berlim e Nova Iorque, é agora a vez de Lisboa oferecer aos locais e turistas a oportunidade de experimentar a verdadeira essência da cidade. Uma grande celebração da unidade e diversidade da cidade que tem como ingredientes principais: arte, música, gastronomia e market", explica o comunicado.

O evento Block Party at MAAT chega a Portugal por Emerson Ferreira, fundador da RedMojo. "Trazer o conceito das block parties para Portugal, especialmente para um local tão icónico como o MAAT, é uma oportunidade única para celebrar a diversidade e a unidade da nossa amada cidade de Lisboa", sublinha.

A música será um dos pilares principais da festa. Para assinalar a aproximação do Tribeca Festival, na sexta-feira, dia 4 de outubro, o destaque será Block Party X TriBeCa, com atuações de Groove Armada, DOT e Dj Shugi.

No sábado, 5 de outubro, dia em que se celebra o 8.º aniversário do MAAT, será realizada festa Block Party at MAAT com Pablo Fierro, Raffa Guido e Megatronic.