O Cascais Atlantic Sunsets, ciclo de dois sunsets exclusivos, promete animar a Marina de Cascais, localização revelada esta quarta-feira, 4 de junho.. O evento está marcado para os dias 2 e 16 de agosto.

Além do local dos sunsets, a organização anunciou novidades para o cartaz. MXGPU, formato Hybrid DJ, o aclamado projeto da dupla Moullinex e GPU Panic, e ainda os Djs John Woods, Ari Girão, John Gemiini e Nassá são mais recentes confirmações para a edição de estreia.

RY X (DJ Set) e Jungle (DJ Set) são os cabeças de cartaz do Cascais Atlantic Sunsets, uma iniciativa da Gigs on Mars com o apoio do Turismo de Cascais e da Câmara Municipal de Cascais.

“Com datas marcadas para 2 e 16 de agosto, o evento apresenta um cartaz que cruza artistas internacionais consagrados com alguns dos nomes mais influentes da eletrónica nacional, em dois espaços icónicos e pouco habituais de receberem eventos no concelho”, refere a organização em comunicado.