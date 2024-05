Em parceria com a associação cultural Basqueiro, a iniciativa desse espaço cultural do município de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro e na Área Metropolitana do Porto, reúne 22 imagens, que vêm desde outubro de 2023, sobre o conflito armado que assola o povo palestiniano de Gaza, e apresenta-as dispostas por um cenário que procura recriar destroços de guerra.

A diretora do Museu de Lamas, Susana Gomes Ferreira, diz que as referidas imagens da agência de fotojornalismo mais antiga do mundo nunca antes foram apresentadas no formato de instalação artística, pelo que a mostra patente até 18 de agosto constitui “uma estreia em Portugal”.

“A captura e imobilização destes fragmentos de tempo, sobre o que se vem passando em Gaza, é um exemplo extremo de como o massacre diário de vítimas inocentes se transforma numa ‘normalidade’ e recorda-nos que a indiferença potencializa a banalização do mal”, declara essa responsável à agência Lusa.

Perante o crescente desprendimento social face ao conflito no Médio Oriente, a diretora do Museu realça que, só até meados de maio, “o número de baixas na Faixa de Gaza já ultrapassava as 35.000 mortes, numa contagem incessante que parece não ter fim à vista.”

Com a sua especial envolvente cénica, a mostra “Danos Colaterais” pretende assim que as fotografias dos repórteres Belal Khaled, Mahmud Hams, Majdi Fathi, Mohammed Zaahoun e Said Khatib possam motivar mais empatia quanto ao problema e gerar um maior empenho social na mudança das políticas que permitem o arrastar da situação.

“Assumimos a responsabilidade de emitir alertas, de promover reflexões e de despertar consciências para esta que é uma das temáticas mais prementes da sociedade contemporânea”, admite Susana Gomes Ferreira.

O espírito da nova proposta do Museu de Lamas segue a estratégia de responsabilidade social já adotada por esta entidade e pela associação Basqueiro com iniciativas como a ‘mostra-instalação’ “A Rota do Mediterrâneo”, que, recorrendo igualmente a fotografias da France Presse, foi premiada pela APOM - Associação Portuguesa de Museologia como a Melhor Exposição Temporária de 2022 no país.

A abertura de “Danos Colaterais” ao público está marcada para as 16h00 de sábado, Dia Internacional dos Museus.

Dado o simbolismo da efeméride, nessa data o equipamento de Lamas acolhe outras iniciativas destinadas a realçar a relevância sociocultural dos espaços museológicos, entre as quais uma sessão de restauro ao vivo em peças de arte sacra e visitas orientadas à sua exposição permanente, mediante inscrição prévia através dos contactos 227.447.468 ou geral@museudelamas.pt.