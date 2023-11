O programa cultural paralelo gratuito inclui visitas orientadas, oficinas e sessões de contos para famílias.

Iniciativa anual da Fundação Oriente, a Festa do Livro reúne publicações do seu catálogo editorial e conta também com a colaboração de editoras nacionais e estrangeiras, reunindo títulos desde a ficção histórica ao ensaio e à literatura infantil.

No dia 6 de dezembro, David Rodrigues apresentará, em conversa com o público, o livro “Diafragmas: 333 Haiku”, numa sessão co-organizada com a Elefante Editores, seguida pela oficina de Haiku, que sugere aos participantes a descoberta deste género poético.

A Feira do Livro vai decorrer de terça-feira a domingo, das 10h00 às 18h00, e às sextas-feiras, até às 20h00, de entrada livre.

A edição deste ano encerra com um concerto de Natal de canto gregoriano, interpretado Pela Capela Gregoriana Laos Deo e Coro Soleminis.