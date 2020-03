Depois do seu regresso à música com o tema "Anyone", Demi Lovato lançou o seu segundo single esta sexta-feira, dia 6 de março. "I Love Me", descrito como uma ode ao amor próprio, abre a playlist semanal do SAPO Mag.

Quem também marcou a semana foi Katy Perry. A cantora norte-americana partilhou um novo single e revelou que está grávida no videoclip do tema "Never Worn White".

As jovens estrelas da música Bazzi e Alec Benjamin também revelaram novas canções esta semana. Por Portugal, Nenny, Piruka, Estraca, Cláudia Pascoal, os Clã e Pedro de Tróia são alguns dos destaques na playlist Música Nova Às Sextas, disponível no Spotify.

Do Brasil chegam também singles novos. Além do novo tema de Pabllo Vittar, Lucas Lucco também editou esta sexta-feira o EP "De Bar em Bar".

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.