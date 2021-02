Rita Ora está de volta com quatro novas canções, que fazem parte do EP "Bang", editado esta sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Tal como contou ao SAPO Mag, para os novos temas, a artista colaborou com Imanbek, David Guetta, Gunna e Khea. Pelas reações nas redes sociais, os fãs ficaram satisfeitos com o novo trabalho da cantora e atriz.

Esta semana, Rita Ora divide protagonismo com Dua Lipa, que revelou o disco "Future Nostalgia – The Moonlight Edition". "We’re Good" é o novo single da artista e está em destaque na playlist semanal do SAPO Mag.

Quem também surpreendeu os fãs foi Taylor Swift. Esta quinta-feira, a cantora norte-americana anunciou que iria editar uma nova versão do seu segundo álbum, "Fearless", em abril. Para antecipar o lançamento, a artista partilhou o single "Love Story". "Espero que a forma que escolhi para fazer isto ajude a esclarecer de onde venho", explicou a cantora num comunicado publicado nas redes sociais. "Esse processo foi mais satisfatório e emocional do que eu poderia ter imaginado e convenceu-me ainda mais a regravar todas as minhas canções", rematou.

Em destaque em Música Novas às Sextas está ainda P!nk, que lançou "Cover Me In Sunshine", em parceria com sua filha Willow.

Esta semana, ProfJam & Agir, Tiago Nacarato & Fran, António Zambujo, Caribou, Bispo ou Os Azeitonas também têm novos singles.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #54

Rita Ora, Imanbek & David Guetta - Big (feat. Gunna)

Dua Lipa - We're Good

Nipsey Hussle - What It Feels Like

KAROL G - LOCATION

Taylor Swift - Love Story (Taylor’s Version)

Pale Waves - Fall to Pieces

P!nk - Cover Me In Sunshine feat. Willow

Leah Nobel - Beginning Middle End - From The Netflix Film "To All The Boys: Always and Forever"

Ruel - too many feelings

Sia - 1+1

Rebecca Black - Friday (Remix)

Syd - Missing Out

Francis Karel - You're Too Close

Peach Tree Rascals - OOZ

Kings of Leon - Echoing

Gallant - Relapse.

Young Devyn - Straight To It

ROSIE - Retail Therapy

Pentatonix - Coffee In Bed

Robin Thicke - Look Easy

Greta Van Fleet - Heat Above

Jamie Miller - Hold You 'Til We’re Old

Jacob Banks - Parade

Beanz - Trending Topic

Bispo - Pedro

ProfJam & Agir - Alguém Como Tu

António Zambujo - Lote B

Os Azeitonas - Guitarrista do Liceu

Tiago Nacarato & Fran - Areia Fina

Luísa Sonza - Cansar Você

TT - Não Digas Que Não

Surf Mesa - Carried Away (with Madison Beer)

Senhor Jorge - Cobertor

LEFT. - I'm with You

Edu Monteiro - You

António Luís Silva | Tiago Nunes - F. Schubert, Fantasie in F Minor, D.940 Allegro molto Moderato

Light Gun Fire - Last Summer

Ya Tseen - Close the Distance

Old Jerusalem - Youth and Grandeur

BFBoys - Rebolar

Sufjan Stevens - Tell Me You Love Me

Celeste - Twinkle, Twinkle, Little Star - Benefitting St. Jude Children’s Research Hospital

Alex Somers - Sooner

Gabriel Garzón-Montano - Someone (Armando Young Remix) feat. Jamila Woods

Liz Phair - Hey Lou

slowthai - CANCELLED (feat. Skepta)

Supermassive - Out Loud

Caribou - Never Come Back - Koreless Remix

The Vaccines - High Horse

Gordi - Dino's

Men I Trust - Tides

Lady Dan - I Am The Prophet

Rose City Band - Lonely Places