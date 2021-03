Esta semana, a playlist do SAPO Mag abre com "Dámelo To’", de Selena Gomez com Myke Towers. A artista editou esta sexta-feira, dia 12 de março, "Revelación", o seu primeiro álbum inteiramente em castelhano. Para celebrar o lançamento, o SAPO e a Universal Music Portugal organizaram uma listening party virtual - saiba mais aqui.

Mas Selena Gomez não a única a fazer a festa esta semana. Os Imagine Dragons estão juntos há 10 anos e decidiram celebrar a data com duas novas canções – “Follow You” e “Cutthroat” – e os respetivos lyric videos. Os temas foram lançados esta sexta-feira e são as primeiras canções originais do grupo desde o álbum “Origins”, de 2018.

No arranque da edição número 60 de Música Nova Às Sextas pode ainda ouvir "Slow Clap", o novo single de Gwen Stefani, ou "Abraço", que junta Aragão e Rony Fuego. Noah Cyrus, Ali Gatie, Jorja Smith, London Grammar, James Newman e Joshua Bassett também têm novos singles.

Por Portugal, destacam-se os novos singles de Harold, DreNaz, Fábia Rebordão, Pedro Flores, Anselmo Ralph, Rui Massena ou Constança Quinteiro.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.

MÚSICA NOVA ÀS SEXTAS #60:

Selena Gomez - Dámelo To’ (feat. Myke Towers)

Imagine Dragons - Follow You

Gwen Stefani - Slow Clap

Aragão & Rony Fuego - Abraço

Noah Cyrus: Stacks - Spotify Singles

Nick Jonas - 2Drunk

Ali Gatie - Can't Let You Go

Jorja Smith - Addicted

The Blossom- Shapeshifter

Kenny Mason - Pup

Lady A - Like A Lady

Darius Rucker - My Masterpiece

BANNERS - If I Didn't Have You

Belaganas - Jacknife

Laura Les - Haunted

London Grammar - How Does It Feel

Leyla Blue - Gasoline

Tom Grennan - Never be a Right Time

KSI - Patience (feat. YUNGBLUD & Polo G)

Central Cee - 6 For 6

James Vincent McMorrow - Be Somebody

YONAKA - Ordinary

James Newman - Embers

Monjola - Smile

Tiggs Da Author - Suitcase of Sins

Giveon - All To Me

Brijs - Mol Y Sol

Diplo - Conga Rock

Jacob Banks - Found

Matilda Cole - Stay Awake

AJ Mitchell - Cameras On

Sharon Van Etten - Peace Signs (By IDLES)

Joshua Bassett - Telling Myself

Paul Weller - Glad Times

Tom Odell - monster v.1

Rui Massena - ENDLESS

C4 Pedro - Pele Negra

Anselmo Ralph - Amor Como o Teu (feat. Loony Johnson)

DreNaz - Diferenti

Harold - Lugar

Fábia Rebordão - Rumo ao Sul

Pedro Flores - Última Lágrima (Piano & Cordas)

Lilmara - Raba

Todagente - Eu já não sei

Carolina Fonson - Power Over Me

Rita Barata - Damasco

Inês de Vasconcellos - Fado Das Amarguras

ISON - Nipsey

Morat - No Hay Más Que Hablar

Metronomy - Picking Up for You - Outtake

La Cebolla - Firmeza

Hatik - À la mélanie

Alceu Valença - Sem Pensar No Amanhã

Raquel Lídia - Teste Carência

Vegyn - B4 The Computer Crash

Lido Pimienta - Coming Thru

Ibeyi - Recurring Dream

Lucy Dacus - Thumbs

Laura Mvula - Safe Passage

Mette - Petrified

Benny The Butcher - Thanksgiving

Leon Vynehall - Snakeskin ∞ Has-Been - Edit

Cory Hanson - Bird of Paradise

Remember Sports - Materialistic

Sour Widows - Crossing Over

Major Murphy - Unfazed

Jenny Owen Youngs - Follow You

Lily Konigsberg - Owe Me

Doss - Puppy

Xenia Rubinos - Did My Best

Marta - Give It to Me

Becky and the Birds - With You - Spotify Studio Oyster Recording

João Pequeno - 6º Ano

Afonso - Vai Bem

Lika - Don't Forget To Forgive Me

Adrian Crowley - Northbound Stowaway

Noga Erez - Story

Vicente - Agouro

Dé Cabral - Qual é a sua Busca?

Ya Tseen - Knives

Damien Jurado - Helena

Hiss Golden Messenger - If It Comes in the Morning

Constança Quinteiro - Miúda

Christine Ott - Landscape

Chantal Acda - Saturday Moon

Xinobi - If You Want It

Jasmim - Tudo/Nada

ARON - Nieve

Seiva - Esta noite sai a Ronda

Alessandro Cortini - Chiarascuro

Pussy Riot - Panic Attack