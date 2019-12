Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Esta sexta-feira, dia 20 de dezembro, a lista de reprodução é marcada pelo girl power, com destaque para o novo tema de Capicua com Mallu Magalhães - "Planetário" foi escrita pelas duas artistas e fará parte do novo disco da rapper do Porto.

Continuando pelas canções em português, Jimmy P, Calema, Filipe Sambado e os Trêsporcento também lançaram esta semana novos singles. Já do Brasil chega o novo tema de Anitta com o MC Cabelinho.

A versão de "Memory" de Jennifer Hudson, que faz parte da banda sonora do filme "Cats", conquistou as redes sociais esta semana e é também um dos destaques da playlist do SAPO Mag.

Na playlist número quatro da rubrica "Música Nova às Sextas", está ainda em destaque o regresso de Laura White, cantora que ficou conhecida ao participar na edição britânica do "X Factor", o novo single da sueca Laleh e o novo tema dos Sepultura.