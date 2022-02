A mediateca do Instituto Francês de Portugal acolherá, no dia 24, o lançamento em Portugal de “O Africano da Gronelândia”, editado pela Tinta-da-China, e que se integra na Festa que, após dois anos de edição 'online', devido à pandemia de COVID-19, regressa este ano ao formato presencial.

Vencedor do Prémio Literário Internacional Francófono de 1981, Tété-Michel Kpomassie é um autor natural do Togo que, no livro, faz um relato autobiográfico nascido do desejo de criar o seu próprio caminho e marcado pelo seu gosto pelo encontro intercultural.

Na obra, Tété-Michel Kpomassie atravessa vários países da África Ocidental e da Europa antes de finalmente chegar à Gronelândia em 1965, oito anos após a sua partida do Togo.

Na área da música, a edição 2022 da Festa conta um espetáculo de dois artistas francófonos, a pianista franco-romena Ramona Horvath e o contrabaixista francês Nicolas Rageau, que, no dia 10, darão um concerto no bar do Hot Club, em Lisboa.

Arte cerâmica, gastronomia, literatura, música, podcasts e roteiros constam ainda da edição deste ano da Festa, que decorrerá nos meses de março e abril.

Um mural de azulejos feito pela artista luso-suíça Ana Vilela, em que é representada a migração das aves, que depois será exposto numa escola púbica de Algueirão/Mem Martins abrangida pelo programa Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), e uma parceria com os alunos das 12 escolas de hotelaria e turismo em Portugal constam também da programação.

Nesta parceria, os alunos das escolas de hotelaria e turismo apresentarão algumas receitas de cada país envolvido na Festa da Francofonia, que dará depois origem a um livro digital, a fim de que todos possam confecionar em suas casas alguns pratos da gastronomia francófona, foi ainda anunciado.

Apresentação de entrevistas em podcasts, realizados por alunos do ensino secundário e coordenados pelos jovens repórteres internacionais do Liceu francês Charles Lepierre de Lisboa, a divulgar no site e nas redes sociais da Festa da Francofonia, constam também da programação.

Num contexto mais lúdico e desportivo, realizar-se-ão em março as Rotas da Francofonia dirigida pela Discover Lisbon - Tours & Crawls, também conhecidos por chapéus amarelos.

Serão organizados três roteiros, nos dias 12, 13 e 26 de março, pela cidade de Lisboa com passagens por diversos lugares e monumentos da capital com fortes laços aos países da francofonia.

No início de abril, decorrerá um jogo amigável de futebol entre nacionais dos países africanos lusófonos e países africanos francófonos, cuja data e local não foram ainda divulgados.

A Festa da Francofonia 2022 dará também destaque a todas as iniciativas de celebração da Francofonia no território português, através da participação ativa e empreendedora de escolas, universidades, associações e da rede das Alliances Françaises em Portugal.

A Festa da Francofonia conta com os países membros e observadores da Organização Internacional da Francofonia (OIF) com representação diplomática em Portugal, designadamente embaixadas de Andorra, Canadá, da Costa do Marfim, do Egito, de França, do Luxemburgo, da Bélgica, de Marrocos, da Roménia, do Senegal, da Suíça e da Tunísia, e dos dos Institutos Culturais Francês e Romeno, com o apoio da Aliance Française de Lisboa, da Associação Portuguesa dos Professores de Francês (APPF), Associação Portuguesa de Estudos Franceses (APEF), e do liceu Charles Lepierre de Lisboa.

A programação da Festa está disponível em www.festadafrancofonia.com, assim como nas redes sociais Facebook e Instagram em @FestaDaFrancofonia.