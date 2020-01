O “Ouro, Incenso e Birra”, cuja primeira edição aconteceu em 2017, irá “transformar o eixo entre as ruas do Açucar, Capitão Leitão e Pereira Henriques no palco para um circuito de ‘showcases’ com alguns dos mais interessantes nomes da nova música portuguesa”, refere a organização num comunicado hoje divulgado, no qual é anunciado o cartaz completo da iniciativa.

Este ano, haverá concertos de Catarinha Munhá, Luís Severo, PZ, Éme, Afonso Cabral, Marinho, Joana Espadinha, Cassete Pirata, The Plexus, Rapaz Ego e Esteves.

O cartaz inclui ainda DJ sets de Brandos Costumes, Benjamim, Bruno Pernadas e João Vaz Silva, e de Joaquim Quadros.