Os bilhetes para o último dia do Rock in Rio Lisboa já se encontram esgotados. "A nona edição do Rock in Rio Lisboa vai terminar em grande com a Cidade do Rock esgotada no dia 26 de junho para receber nomes como Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB, já no próximo domingo", anunciou a organização em comunicado.

Tendo em vista a greve do Metro prevista para o próximo fim de semana, a organização do festival, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, anunciaram a abertura de parques de estacionamento com shuttle direto para a Cidade do Rock. Além destas opções, há outras formas de deslocação até ao Parque da Bela Vista, criadas em conjunto com oito parceiros de transportes e que podem ser consultadas em https://comochegar.rockinriolisboa.pt/..

"A primeira dica é mesmo chegar cedo: a Cidade do Rock abre portas ao 12h00 e logo aí começa a programação do festival. Há música, pool parties, atrações de rua, refeições de Chefs, ativações de marca, circuito de família, atividades no ESC On-line Sports Bar, slide, roda gigante, e muitas outras atividades para descobrir no recinto", apela a organização, lembrando que é importante "levar calçado confortável, roupa fresca para o dia, chapéu para o sol, protetor solar e agasalho para a noite, ingerir água com frequência e ir fazendo refeições ao longo do dia". Dentro do recinto existem mais de 30 pontos de restauração e bar, além de 25 bebedouros espalhados por toda a área.

Na hora de entrar no recinto, a organização relembra que, para segurança de todos, a revista é obrigatória e apela a que o público leve pouca coisa nas mochilas e evite itens proibidos para facilitar no processo.

"A organização do Rock in Rio Lisboa apresenta várias formas de chegar à Cidade do Rock e regressar a casa em segurança, reforçando o seu plano de mobilidade com um serviço especial de shuttle. A pensar no bem-estar do público, criou uma operação para que todos possam usufruir do festival sem estarem preocupados com o seu regresso. Apesar do Metro de Lisboa estar operacional apenas até às 23h00 de dia 25 de junho, há muitas outras soluções a partir desta hora e para dia 26 de junho", frisa a organização.