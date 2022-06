As contas oficiais de "Star Wars" nas redes sociais e Ewan McGregor defenderam Moses Ingram, que se queixou de ataques racistas online de fãs desde a estreia da série "Obi-Wan Kenobi" no Disney+ na semana passada.

A reação do estúdio Lucasfilm, que pertence à Disney, surge após a atriz ter revelado num vídeo no Instagram imagens de mensagens que tinha recebido com linguagem racista, destacando que existiam centenas do mesmo género.

“Também vejo aqueles de vocês que colocam uma capa para mim e isso realmente significa tudo o mundo para mim, porque não há nada que alguém possa fazer sobre isto. Não há nada que alguém possa fazer para parar este ódio. Então, questiono os meus propósitos de sequer estar aqui à vossa frente a dizer que isto está a acontecer", relatou.

"Obi-Wan Kenobi" começa 10 anos após as acontecimentos do filme "Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith" (2005), nomeadamente a implementação da Ordem 66, que determinava que todos os Jedi e os seus aprendizes fossem executados. Moses Ingram interpreta uma nova personagem chamada Reva, a Terceira Irmã, um dos membros do grupo de Inquisidores obcecados em encontrar Obi-Wan Kenobi e os Jedi sobreviventes na galáxia.

"Existem mais de 20 milhões de espécies sencientes na galáxia 'Star Wars', não escolha ser racista. Estamos orgulhosos em dar as boas-vindas a Moses Ingram à família Star Wars e entusiasmados com o desenrolar da história de Reva. Se alguém pretende fazê-la sentir-se indesejada, temos apenas uma coisa a dizer: resistimos", partilhou a conta oficial da saga.

Numa entrevista, a própria Ingram disse que o estúdio prometeu apoiá-la após alertá-la para a probabilidade de ser alvo de assédio racista e sexista, que já tinha acontecido com os atores Daisy Ridley, John Boyega e Kelly Marie Tran, que entraram na terceira trilogia (2015-2019).

Num vídeo também partilhado pela conta "Star Wars", Ewan McGregor também se mostrou "enojado" com os ataques.

Elogiando a atriz pessoal e profissionalmente, o protagonista da série defendeu que "não há lugar para o racismo neste mundo. Parece que alguns fãs decidiram atacar Moses Ingram online e envia-lhe as mensagens mais horríveis e racistas. Ouvi algumas delas esta manhã e partiu o meu coração".