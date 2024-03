Começou a contagem decrescente para "The Acolyte", a próxima série "Star Wars" no Disney+.

As redes sociais da "galáxia muito, muito distante" revelaram o poster com a data de estreia a 4 de junho, antecipando o lançamento das primeiras imagens na terça-feira.

Dentro do universo "Star Wars", a palavra 'Acolyte' diz respeito a um aprendiz de um Lord Sith.

Anteriormente, o Disney+ descreveu a série com oito episódios como um 'thriller de mistério que levará os espectadores a uma galáxia de segredos sombrios e poderes emergentes do lado negro, à volta dos "maus da fita" nos dias finais da era da Alta República, cerca de 100 anos antes do início da Saga Skywalker, com o filme "Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma" (1999).

Já a criadora Leslye Headland falou da história como um cruzamento entre "Frozen" e "Kill Bill". .

Os principais protagonistas são Amandla Stenberg, do filme "O Ódio Que Semeias", e Lee Jung-jae, a estrela de "Squid Game", cuja contratação foi descrita como uma grande conquista da Lucasfilm pois o ator tinha todos os estúdios e plataformas atrás de si desde o grande fenómeno global de audiências que se tornou a série da Coreia do Sul.

"Uma investigação sobre uma chocante onda de crimes coloca um respeitado Mestre Jedi (Lee) contra uma perigosa guerreira do seu passado (Stenberg). À medida que mais pistas surgem, eles viajam por um caminho sombrio onde forças sinistras revelam que nem tudo é o que parece", resume oficialmente o Disney+.

Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo e Carrie-Anne Moss completam o elenco.

A saga "Star Wars" no Disney+ já inclui "The Mandalorian”, "The Book of Boba Fett", “Obi-Wan Kenobi”, “Andor” e “Ahsoka”.

A aguardar data de estreia para este ano está outra série com oito episódios: "Star Wars: Skeleton Crew" tem como protagonista Jude Law.