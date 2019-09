Mariah Carey já está a preparar a chegada do Natal. Nas redes sociais, a cantora anunciou que vai reeditar o álbum "Merry Christmas", disco editado há 25 anos e que inclui o single "All I Want For Christmas Is You".

A reedição do álbum vai incluir uma gravação do concerto da artista na Catedral de São João, em Nova Iorque, em 1994.

O disco será editado no dia 1 de novembro.