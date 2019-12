Os Nine Inch Nails vão editar um novo álbum e voltar à estrada em 2020. A novidade foi avançada por Trent Reznor em entrevista à revista Revolver, na qual garantiu o lançamento do sucessor de "Bad Witch" (2018) e uma nova digressão no próximo ano.

Nos últimos meses, o mentor do projeto tem-se dedicado a bandas sonoras ao lado de Atticus Ross, como a da série "Watchmen" ou a do filme "Waves".

As datas de edição do disco e da digressão de 2020 ainda não são conhecidas.

Os Nine Inch Nails atuaram em Portugal pela última vez em 2018, no festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés.