Durante um pequeno passeio de carro, Jessie J decidiu gravar uma atuação improvisada de "Nobody's Perfect", um dos grandes sucessos da sua carreira. O vídeo foi partilhado pela artista no Instagram esta quinta-feira, dia 14 de maio.

Em apenas um dia, o vídeo soma mais de um milhão e 300 mil visualizações e centenas de partilhas nas redes sociais. Os elogios à atuação improvisada de Jessie J também se multiplicam no Instagram e no Twitter.

Além de "Nobody's Perfect", no carro, a cantora gravou vídeos a interpretar outros singles, como "Easy on Me".

Veja vídeo:

(se não conseguir ver o vídeo, clique aqui)