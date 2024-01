Daniela Mercury comandou um trio elétrico durante os festejos do Carnaval no Rio de Janeiro.

Na entrevista à Globo, a artista brasileira protagonizou um momento que se tornou viral nas redes sociais. Depois da pergunta do jornalista do canal, a cantora começou a dançar.

"Não entendi nada", respondeu Daniela Mercury, enquanto rodava.

O momento tornou-se viral e o vídeo soma milhares de visualizações nas redes sociais. "Pioneira é ela.O primeiro meme do carnaval é meu. Podem dispensar o meme da Benvinda [no 'The Voice Kids', da RTP1] e seguir com esse. Obrigada. De nada", brincou a artista nas redes sociais.

