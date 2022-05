O North Music Festival começa na quinta-feira, com Ornatos e Violeta e Linda Martini, e acontece até sábado, na Alfândega do Porto, com nomes como The Jesus and Mary Chain, The Waterboys e GNR.

De volta aos concertos após dois anos em que não se realizou, devido à pandemia de COVID-19, o North Music Festival (NMF) ganha agora o nome do Jornal de Notícias como patrocinador.

O festival arranca hoje em português, com Ornatos Violeta, Linda Martini, Paus, Zen, Paraguaii, Pedro da Linha, S. Pedro e Riot.

O segundo dia é encabeçado por Don Diablo e Robin Schulz, mas conta ainda com atuações de Capicua, Domingues, T-Rex, Cassete Pirata, Throes + The Shine, Marc Vedo, Zanova e Peace Maker!.

The Jesus and Mary Chain, The Waterboys e GNR são os nomes principais de sábado, num encerramento em que sobem também a palco Conjunto Cuca Monga, Keep Razors Sharp, Moullinex & Xinobi e DJ Vibe.

No novo alinhamento ‘caíram’ nomes como OneRepublic e The Script, que tinham sido anunciados para outubro, mas também Deftones, que estavam marcados para a primeira tentativa.

A 7 de setembro, durante a apresentação do evento que esteve previsto para 30 daquele mês, 1 e 2 de outubro, o diretor do evento, Jorge Veloso, garantiu que o festival ia acontecer e que a organização estava a fazer de tudo para cumprir nas normas da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Contudo, a 22 de setembro foi anunciado que o NMF seria novamente adiado, devido à falta de parecer final da DGS e à exigência de teste, mesmo para quem tem certificado.

Nesse mesmo dia, a DGS esclareceu à agência Lusa que não tinha "ainda emitido o parecer técnico por estar a aguardar a publicação da nova resolução de Conselho de Ministros", que poderia "conter alterações às regras para a organização de eventos", acrescentando que a organização foi informada da "condicionante".