O festival de Paredes de Coura, que regressa ao concelho minhoto em agosto, acrescentou na quarta-feira ao cartaz L'Impératrice, Bar Italia, Los Bitchos, Vegyn (em atuação ao vivo), Hotline TNT e Wolf Manhattan.

Em comunicado, a organização do evento, que tem lugar entre 14 e 17 de agosto, lembrou que o cartaz é ainda composto por Fontaines D.C., The Jesus and Mary Chain, Slowdive, Cat Power, Sleater-Kinney, Baxter Dury, Wednesday, Nouvelle Vague, Superchunk, Gilsons, Destroy Boys, Still Corners, Branko e Benjamim.

Os bilhetes para o festival custam 120 euros.