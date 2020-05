A nona edição do festival NOS Primavera Sound, no Porto, depois de ter sido adiada de junho para setembro deste ano, já só irá realizar-se em 2021, nos dias 10, 11 e 12 de junho, anunciou a organização nas redes sociais.

"Vemos-nos na obrigação de adiar a nona edição do NOS Primavera Sound Porto para o próximo ano. Estamos de volta em 2021, de 10 a 12 de junho. Muito agradecemos a vossa paciência, amor e compreensão perante este cenário tão incerto", escreveu a organização no Instagram, lembrando a "proibição imposta pelo Governo português à celebração de festivais até 30 de setembro".

"A equipa do festival continua a trabalhar intensamente para que em 2021 seja possível vermos-nos de novo e voltar a dançar todos juntos, outra vez", pode ler-se na partilha nas redes sociais.

O cartaz da edição do Primavera Sound do Porto prevista para este ano incluía, entre outros, Beck, Lana Del Rey, Bad Bunny, Pavement e Tyler, The Creator.

Segundo José Barreiro, a composição do cartaz para 2021 “está a correr muito bem”.

“A própria indústria, internacionalmente, está adiar tudo um ano e, portanto, a probabilidade aumenta muito que consigamos manter grande parte do cartaz e até, talvez, reforçá-lo, beneficiando quem comprou para a 9.ª edição em 2020. Talvez até seja uma agradável surpresa o cartaz em 2021”, afirmou.