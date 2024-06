Ethel Cain cancelou o concerto no Primavera Sound Porto por motivos de saúde. A cantora norte-americana ia atuar este sábado, dia 8 de junho, no Parque da Cidade do Porto.

Nas redes sociais, a organização adiantou que Ethel Cain será substituída por Legendary Tigerman, que deveria ter atuado na sexta-feira no Palco Vodafone, cuja programação foi suspensa.

"Lamento imenso, mas estive doente a semana toda e esta noite fiquei sem voz. Não consigo mesmo cantar. Odeio desapontar toda a gente, mas tenho que dar prioridade à minha saúde", confessou a artista.