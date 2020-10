"Raramente se pensa na imigração como uma história de mulheres, mas mais de metade da totalidade dos imigrantes são mulheres. As que surgem neste livro já tinham deixado uma marca no mundo, apenas por trilharem o seu caminho atravessando fronteiras", escreveu a autora no prefácio.

A editar em Portugal pela Nuvem de Tinta, o livro narra, de forma breve e sempre acompanhado de um retrato ilustrado, a biografia de figuras como a filósofa Hannah Arendt, a judoca Keiko Fukuda, a maestrina Frieda Belinfante e a cantora portuguesa Carmen Miranda, que se radicou no Brasil.

Entre as ilustradoras que colaboram neste terceiro volume está Ana Melo, que assina Amalteia.

O primeiro volume de "Histórias de adormecer para raparigas rebeldes" foi lançado em 2016 pelas autoras italianas Elena Favilli e Francesca Cavallo, reunindo uma centena de biografias de mulheres que "foram constantemente menosprezadas, esquecidas e, nalguns casos, quase apagadas da história".

A estrutura deste livro informativo foi replicada em vários outros títulos nos anos seguintes, por outros autores, como por exemplo "Histórias para rapazes que ousam ser diferentes", de Ben Brooks, e "Histórias de animais de mudaram o mundo", de G. L. Marvel.