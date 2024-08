Foi divulgado o trailer oficial da quarta e última temporada de "A Amiga Genial": a série HBO-RAI diz adeus com 10 episódios a partir de 10 de setembro na Max, com um novo episódio cada semana.

Mais de 10 milhões de leitores foram seduzidos pelos romances da escritora italiana Elena Ferrante sobre a relação complexa de duas meninas, mais tarde transformadas em mulheres, que se conhecem em Nápoles na década de 1950, desde que o primeiro livro foi lançado em 2011.

A sinopse oficial destaca que a história "segue Elena Greco e a amiga mais importante da sua vida, Raffaella “Lila” Cerullo".

"Depois de se terem conhecido em crianças na cidade de Nápoles anos 50, a história estende-se por mais de 60 anos, explorando o mistério de Lila – a brilhante melhor amiga de Elena e, de certa forma, a sua pior inimiga. A quarta parte da saga, intitulada “História da Criança Perdida”, investiga a vida adulta de Elena e Lila. Encontram-se enredadas na turbulência de Itália no final de 1980, aproximando-se do fim de décadas de violência política e agitação social. Por entre as exigências da maternidade e da carreira, por entre traições, ameaças, desaparecimentos e desastres naturais, Elena e Lila voltam a residir no mesmo bairro", acrescenta a descrição.

No elenco destacam-se Alba Rohrwacher, Irene Maiorino, Fabrizio Gifuni, Stefano Dionisi ou Eduardo Scarpetta.

Tal como nos 24 episódios das três primeiras temporadas, os argumentos são da própria Elena Ferrante com Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.