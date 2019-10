Por sua vez, a editora nova-iorquina Europa Editions de Elena Ferrante anunciou no Twitter que a versão em inglês de "The Lying Life of Adults" será lançada a 9 de junho de 2020.

Verdadeiro fenômeno editorial, a saga "A Amiga Genial" já vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo mundo e foi traduzida para mais de 40 idiomas. Foi muito bem-sucedida nos EUA, Reino Unido e França.

O romance, que não recebeu grandes prémios literários, conta a história de Lila e Lenu, duas jovens brilhantes, amigas, mas também rivais na Itália do pós-guerra, em Nápoles.

Elena Ferrante também é famosa por proteger obstinadamente a sua verdadeira identidade. Um anonimato que ela considera necessário para dar mais peso às suas personagens e intrigas, embora alguns também tenham visto nesta escolha uma estratégia comercial inteligente por parte da autora e da sua editora.

Ao longo dos anos, a busca para descobrir a sua identidade assumiu várias formas.

Uma das mais sérias foi a do jornalista investigativo italiano Claudio Gatti. Em 2016, após realizar uma investigação completa, ele alegou que, por trás de Elena Ferrante, estava a tradutora romana sexagenária Anita Raja. A tese não foi confirmada, nem negada, pela Edizioni E/O.

Na esteira do sucesso literário e quebrando novas barreiras com a rodagem em italiano, "A Amiga Genial" foi adaptada para a televisão.

Coproduzida pela RAI italiana e pelo canal americano HBO, a obra é dirigida pelo cineasta italiano Saverio Costanzo, que escreveu o argumento em parceria com Francesco Piccolo. Os direitos de transmissão da série de oito episódios foram adquiridos por 56 países.

Com diálogos no dialeto napolitano, e não no italiano clássico, a produção da HBO atende a uma tendência crescente impulsionada pela globalização do público e pela busca de autenticidade nos mínimos detalhes.