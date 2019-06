A entrega dos prémios Novos Talentos FNAC 2019 decorreu na passada quarta-feira, nas Carpintarias de São Lázaro, em Lisboa. Com o mote “Mostra-te ao Mundo”, durante o evento foram revelados os vencedores da edição deste ano nas categorias de Música, Fotografia, Cinema e Escrita.

A apresentação esteve, uma vez mais, a cargo de Fernando Alvim, que anunciou os participantes eleitos pelo júri das quatro categorias a concurso. O evento contou ainda com a atuação de João Correia dos Tape Junk (novo talento FNAC 2013), que esteve presente sem a banda para apresentar dois temas do seu novo álbum, "Couch Pop"

A edição deste ano do concurso Novos Talentos FNAC atingiu um nível recorde de participações, com 3403 jovens talentos a apresentar candidatura nas quatro categorias: Escrita, com 1245 inscrições, seguindo-se a Fotografia, com 1144, a Música, com 846, e o Cinema, com 168, de acordo com a organização.

Na categoria Cinema, Pedro Pires dos Santos foi o grande vencedor, com a curta metragem "If only wet rice would grow bigger with floods, don’t you think?". Nascido em 1996 em Coimbra, escreve e realiza cinema desde os seus 15 anos. Trabalhou como jornalista na Birmânia e produziu a longa-metragem "Às 11 Jantam Os Espanhóis".

O prémio de Música foi para o projeto Russa, pelo tema "O Teu Abraço". A rapper portuguesa iniciou oficialmente o seu percurso artístico em 2017, quando lançou o seu primeiro projeto, a mixtape "T.P.C.". Em 2018, ganhou maior destaque com o lançamento do álbum "Catarse".

Maria da Glória Rodrigues foi a vencedora da categoria Fotografia, com o trabalho "Guardar o fogo para dias de pouca". Nascida em 1982, em Ponte de Lima, já participou em várias exposições a nível nacional e internacional. Em 2019, está a participar na Bienal de Fotografia do Porto. Em 2016/17, foi artista residente da Ci.clo - Plataforma de Fotografia, onde desenvolveu o projeto ‘Guardar o fogo para dias de pouca luz’ que esteve em exposição no Porto, em Lodz, Polónia e Nova Iorque, E.U.A. Foi vencedora do Festival Audiovisual Black & White (2015 e 2007) e do Concurso Portugalidades (2012).

A categoria de Escrita teve como vencedor Mafalda Santos Gomes, com "Milho Rei". Nascida em 1992, estudou Línguas, Literaturas e Culturas (Português/Alemão) na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia deste 2016. Contribuiu com poemas em diferentes revistas e antologias e coeditou o número 5 do fanzine "Mais Pornô, Pfvr", especial poesia de Portugal. É cofundadora e coeditora da plataforma online A Bacana. Em setembro, está previsto o lançamento do seu primeiro livro de poesia, "Um espigueiro no meio da eira", pela editora Do Lado Esquerdo.