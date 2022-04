A noite desta sexta-feira, dia 1 de abril, foi o realizar de um sonho para os Now United e para os fãs portugueses. A superbanda criada por Simon Fuller estreou-se nos palcos portugueses com um concerto esgotado na Altice Arena, em Lisboa.

Depois de uma intensa e aclamada digressão no Brasil, Alex Mandon (Espanha), Any Gabrielly (Brasil), Bailey May (Filipinas), Diarra Sylla (Senegal), Heyoon Jeong (Coreia do Sul), Hina Yoshihara (Japão), Josh Beauchamp (Canadá), Krystian Wang (China), Lamar Morris (Reino Unido), Mélanie Thomas (Costa do Marfim), Noah Urrea (Estados Unidos), Nour Ardakani (Líbano), Sabina Hidalgo (México), Savannah Clarke (Austrália), Shivani Paliwal (Índia), Sina Deinert (Alemanha) e Sofya Plotnikova (Rússia) voaram até Portugal para dois espetáculos há muito aguardados - o grupo atua este sábado na Super Bock Arena, no Porto.

Em Lisboa, os Now United foram recebidos por 20 mil pessoas e celebraram mais uma conquista na carreira: o espetáculo na Altice Arena foi o maior da história do coletivo Em cerca de cinco anos, a banda saltou dos palcos pequenos para as grandes arenas e é acompanhada (dia e noite) por milhões de fãs em todo o mundo.

Os fieis seguidores dos Now United demonstraram todo o carinho nas redes sociais e quiserem reforçar o apoio marcando presença no concerto - se a moldura humana já impressionava, os gritos (com eco considerável) não deixaram margem para dúvidas: há muito que este encontro era desejado.

Antes de a banda subir a palco, os Future X tiveram a emissão de aquecer o público. Sem pausas e com energia, o novo grupo apresentou seis canções e animou a multidão.

Mas a adrenalina subiu quando no ecrã gigante surgiu a contagem decrescente para o início do concerto dos Now United. Dez minutos depois, a festa começou com "Jump", single que conta com um videoclipe gravado em Lisboa.

créditos: CLÁUDIA LOBO

Com um alinhamento repleto de sucessos ("Paraná", "Come Together", "Lean on Me", "Who Would Think That Love?" e "Golden" abriram o concerto), o coletivo contagiou as 20 mil pessoas com a sua energia. Entre gritos, danças e lágrimas, os fãs cantaram todos os temas a uma só voz - foram o melhor coro que um artista pode ter.

Entre canções, os membros da banda conversaram com o público e agradeceram todo o carinho e os presentes - foram vários os embrulhos que 'voaram' até ao palco. A energia dos 20 mil fãs não deixou ninguém indiferente e foram vários os momentos em que os Now United se emocionaram.

Além de "Jump", "Summer in the City", "Future Me", "Na Na Na" e, na reta final, "NU! NU! Now United!" e "Wave Your Flag" foram as canções mais celebradas pelo público.

Mais uma vez, a ligação dos Now United aos fãs ficou reforçada e, certamente, a noite ficará na memória dos fãs e de todos os membros da banda.

créditos: CLÁUDIA LOBO

ALINHAMENTO:

PARTE 1:

Jump

Paraná

Come Together

Lean on Me

Who Would Think That Love?

Golden

PARTE 2:

By My Side

Heartbreak on the Dancefloor

Dana Dana

Habibi

Afraid of Letting Go

Summer in the City

Baila

PARTE 3:

It's Your Birthday

All Night Long

Future Me

Na Na Na

Pas le choix

Beautiful Life

All Day

One Love

ENCORE:

NU! NU! Now United!

Wave Your Flag