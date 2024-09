A lista de finalistas do prémio literário Booker, para obras escritas em inglês e publicadas no Reino Unido e Irlanda, é composta por cinco mulheres e um homem, no que é a maior representação feminina de sempre nesta fase.

A lista de seis finalistas é composta pelos livros “Stone Yard Devotional”, da australiana Charlotte Wood, “Orbital”, da britânica Samantha Harvey, “Held”, da canadiana Anne Michaels, “The Safekeep”, da neerlandesa Yael van der Wouden (a primeira vez que um escritor daquele país é finalista), “James”, do norte-americano Percival Everett, e “Creation Lake”, da sua conterrânea Rachel Kushner.

A organização do prémio sublinhou, em comunicado, o facto de ser a primeira vez que há tantas obras assinadas por escritoras na lista de finalistas, acrescentando que o galardão – dos mais relevantes da ficção em inglês – foi conquistado por 20 mulheres desde a sua criação em 1969.

A seleção dos 13 nomeados foi feita a partir de 156 livros escritos em inglês e publicados entre outubro do ano passado e setembro deste ano no Reino Unido e/ou na Irlanda, estando o prémio aberto a submissões de livros ainda por publicar.

Dos finalistas só a obra de Yael van der Wouden está publicada em Portugal, com o título de "A Guardiã", editada pela Asa este mês.

Apesar de mais nenhum livro finalista estar editado em Portugal, há vários autores com obra publicada em território nacional: Percival Everett tem editado o seu anterior livro nomeado ao Booker, “As Árvores” (pela Livros do Brasil, com tradução de José Lima), e Samantha Harvey está publicada com “Os Espaços em Branco” (pela Bertrand, em 2010, com tradução de Fernanda Oliveira).

Já Rachel Kushner tem editados em Portugal “Os Lança-Chamas” (com tradução de Telma Costa), “Telex de Cuba” (traduzido por Jorge Pereirinha Pires) e “O Quarto de Marte” (traduzido por José Miguel Silva), pela Relógio d’Água.

Anne Michaels tem publicado em Portugal “Peças em Fuga”, com tradução de Manuela Vaz e editado pela Presença em 1997.

O livro vencedor do prémio Booker vai ser anunciado no dia 12 de novembro, numa cerimónia em Londres. Quem o conquistar vai receber um prémio de 50 mil libras (59,4 mil euros) e sentirá um aumento assinalável de vendas, a olhar para os exemplos de anos anteriores.

No ano passado, o vencedor do Booker foi "Canção do Profeta", do irlandês Paul Lynch, que viu as vendas disparar 1.500% na semana após a atribuição do prémio.