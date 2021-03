"Passei toda uma vida a usar a música do Trio Odemira para efeitos de comédia - o seu lendário 'Anel de Noivado' era o tema da minha rubrica de análise a canções portuguesas, 'Laboratolarilolela', na Antena 3. Quis o destino que o Vasco Palmeirim se lembrasse de os contactar para subirem connosco ao palco do MEO SW para cantarem com a equipa das Manhãs da Rádio Comercial uma versão muito particular do seu grande hit sobre frustração romântica em casamento", recordou o humorista na sua conta no Instagram.

"Então aí conheço os irmãos Costa - Júlio e Carlos - e qualquer expectativa que eu tivesse sobre eles saiu pulverizada. Júlio, senhor de um sentido de humor tão ácido, tão autoparódico; Carlos, geek inveterado de banda desenhada desde sempre. Ambos cultos, tão deliciados com a erudição como com o claro gozo que lhes dava cantar para o povo. Gozavam com tudo. Connosco, com eles", contou Nuno Markl.

No texto partilhado no Instagram, o humorista frisou ainda que ficou encantado com o grupo. "Fiquei encantado com eles, mas o gosto pela BD fez-me ficar a falar com o Carlos mais um bocadinho - aparentemente tinha uma colecção invejável", rematou.

O Trio Odemira contava mais de 60 anos de carreira, formou-se em 1958, e protagonizou êxitos como "Ana Maria" e "Anel de Noivado", tendo sido o primeiro a gravar em disco temas populares alentejanos, à exceção dos grupos corais, segundo a Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX, que dá como exemplo o single "Rio Mira", de 1958.

Esta enciclopédia indica que o repertório do trio inclui várias canções espanholas e sul-americanas, algumas gravadas em português, temas tradicionais da Beira Baixa e do Alentejo, e versões de canções gravadas por Tony de Matos (1924-1989), Amália Rodrigues (1920-1999) e Max (1918-1980).

O grupo, segundo a mesma fonte, detém recordes de vendas como um Disco de Platina (mais de 140 mil exemplares) e seis Discos de Ouro (mais de 40 mil exemplares, cada).

Em 2019, o trio atuou, celebrando os 60 anos de carreira, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, entre outros palcos e, em setembro de 2016, foi distinguido com Prémio de Mérito e Excelência Cidade de Moura, na área da Música.

Alem de Carlos Costa, que residia na aldeia dos Capuchos, no concelho de Almada, no distrito de Setúbal, constituíam o trio os seus irmãos Júlio Costa e Mingo Rangel.