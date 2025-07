O Museu Carmen Miranda, em Marco de Canaveses, inaugura esta sexta-feira, 4 de julho, às 18h00, a exposição “Nadir: Arquétipos Urbanos – Luz, Ritmo e Harmonia”, dedicada ao legado de Nadir Afonso, um dos nomes maiores da arte portuguesa do século XX.

A exposição, organizada em parceria com a Fundação Nadir Afonso, reúne 21 obras emblemáticas — entre acrílicos, guaches e um óleo — que revelam a visão única do artista sobre a cidade, a geometria e a harmonia.

"Esta é uma oportunidade única para mergulhar no pensamento artístico de Nadir Afonso, onde a cidade se transforma em arquétipo, e a forma é expressão de uma ordem invisível que estrutura o universo", destaca o munícipio do distrito do Porto.

A exposição ficará patente no Museu Carmen Miranda até 9 de novembro. A entrada é livre.

Nadir Afonso nasceu a 4 de dezembro de 1920, em Chaves, e foi arquiteto, pintor e pensador português, tendo morrido a 11 de dezembro de 2013. Diplomou-se em arquitetura e estudou pintura em Paris.

Um homem bom, inteligente e com grande parte da vida repleta de "naufrágios e contratempos", que depois acabaram bem, assim é descrita a vida e obra do artista plástico na biografia lançada em 2021.

Foi “um arquiteto talentoso, modernista”, que trabalhou com dois mestres em França e no Brasil: Le Corbusier (1887-1965), considerado o pai da arquitetura moderna, e Oscar Niemeyer (1907-2012), também visto como um dos principais impulsionadores desta corrente.