Escrita por um dos grandes dramaturgos do século XX, e vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 2005, Harold Pinter criou a peça teatral “O Amante” propositadamente para televisão, que a difundiu em março de 1963, antes de, em setembro desse mesmo ano, ser estreada no Arts Theatre.

Esta é a segunda vez que o espetáculo é levado à cena na Sala Estúdio do Teatro da Trindade Inatel, 28 anos depois de se ter estreado em palcos portugueses, pela mão de Diogo Infante.

A peça conta a história de um casal que, para quebrar a monotonia do casamento, constrói uma fantasia de infidelidade, na qual, em encontros à tarde, o homem se transforma num desconhecido que bate à porta de casa para se envolver com a mulher.

Através da libertação do desejo sexual, o casal alimenta todos os seus fetiches e, aparentemente, tudo parece resultar, até que o jogo da intimidade vai saindo do controlo, e a entrega à fantasia acaba por fazer cair as máscaras, provocando conflitos inesperados.

Na encenação partilhada por Albano Jerónimo e Cláudia Lucas Chéu, foi criado “um espaço cénico meio televisivo”, correspondendo à conceção original da peça, assente num “texto dos anos 60 escrito para televisão”, explicou à Lusa a encenadora.