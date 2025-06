Depois da pausa, o Teatro da Trindade vai reabrir as suas portas no dia 4 de setembro, com "Alice no País das Maravilhas", na Sala Carmen Dolores. A adaptação do conto de Lewis Carroll conta com com encenação de Marco Medeiros e é protagonizada por Soraia Tavares, ao lado de FF, Ruben Madureira, Sissi Martins, Diogo Mesquita, Rita Tristão da Silva e Romeu Vala.

Também em setembro, na Sala Estúdio, estreia-se o texto vencedor da 7.ª edição do Prémio Miguel Rovisco, promovido anualmente pelo Teatro da Trindade e que incentiva a escrita de obras originais em língua portuguesa, na área do Teatro. Ricardo Correia foi o vencedor desta edição, com o texto “Julieta e Romeu”.

O último espetáculo a estrear ainda em 2025 no Teatro da Trindade INATEL é uma adaptação do clássico “Menina Júlia”, numa encenação de João de Brito. Helena Caldeira, João Jesus e Rita Brütt interpretam as personagens de um triângulo amoroso que habitam a propriedade de uma família abastada da Quinta da Marinha. Sedução, ciúme, ambição e perda são os ingredientes desta releitura do texto de August Strindberg, que estará em cena na Sala Estúdio, de 27 de novembro a 18 de janeiro.

Janeiro de 2026 traz mais uma adaptação de um clássico, desta vez, do autor russo Anton Tchékhov. “A Gaivota”, uma encenação de Diogo Infante, marca o regresso de Alexandra Lencastre ao Teatro da Trindade INATEL.

Em fevereiro, o teatro estreia a versão dramatúrgica de "Brokeback Mountain". Daniel Gorjão encena a versão do texto de Ashley Robinson, a partir do conto de Annie Proulx, na qual o amor surpreende quem menos o espera. Carla Galvão, Duarte Melo, Joana Ribeiro, João Candeias e Rui Pedro Silva compõem o elenco desta coprodução entre o Teatro da Trindade INATEL e o Teatro do Vão.

Também na Sala Estúdio, de 23 de abril a 14 de junho, Rita Lello assina a encenação de “Verdadeiro Oeste”, de Sam Shepard.

Já "Clube dos Poetas Mortos" será o último espetáculo da temporada 2025/2026 a estrear-se na Sala Carmen Dolores. Com encenação de Hélder Gamboa, estará em cena entre 30 de abril a 2 de agosto. Diogo Infante estará à frente de um elenco de jovens atores.